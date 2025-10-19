Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Teşkilatına tebrik: “Örnek aileler AK Parti’den çıkacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla Sakarya Sapanca'da düzenlenen üç kademe kampına telefonla bağlanarak İstanbul teşkilatını tebrik etti.

ÖRNEK AİLELER OLACAK

Konuşmasında 2025'in 'aile yılı' ilan edildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, hayırlı akşamlar, kampınız hayırlı olsun ve neticesi de hayır olsun inşallah. Bu ülkede mükemmel örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum. Ailelerimizin de örnek aileler olarak atacakları adımların hayırlara vesile olacağına inanıyorum." dedi.

PARTİNİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat çalışmalarının partinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Biliyorum ki bu tür kamplar, bu tür çalışmalar partimizin geleceği için çok hayırlı olacaktır. Emeği geçen başta İl Başkanımız olmak üzere bütün kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu tür çalışmaların gençlik kollarından itibaren bizim hayatımızda çok farklı yerleri oldu." ifadelerini kullandı.