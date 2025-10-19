Erdoğan ve Sancar’a Türk dünyası hizmet ödülü

Elazığ'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Türk dünyasından şairleri bir araya getirmesinin yanı sıra düzenlenen ödül töreniyle de büyük ilgi gördü. Şiir Akşamları'nın ikinci gününde gerçekleşen ödül töreni, siyaset ve bürokrasinin üst düzey isimlerini Elazığ'da buluşturdu.

TİKA, YTB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde; Elazığ Valiliği, Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığında organize edilen program kapsamında, TÜRGEV Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ve Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a "Türk Dünyası Hizmet Ödülü" verildi. Prof. Sancar'ın katılamadığı törende bir konuşma yapan Bilal Erdoğan'a ödülü Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından takdim edildi.