Erdoğan’dan Bayraktar ve Pakdil’e anma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar ile şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatlarının yıldönümünde andı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren, değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 4'üncü yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum" ve "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının 6'ncı yılında rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.