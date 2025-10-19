Rahat uyu Bilge Kral Bosna bize emanet

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için vefatının 22'nci yılında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da katıldı. Akar'a Aliya İzzetbegoviç'in oğlu ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bekir İzzetbegoviç eşlik etti. Anma töreni, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlarken, programa katılanlar İzzetbegoviç'in mezarına çiçek bıraktı, dua etti. Akar törende yaptığı konuşmada "İzzetbegoviç'in sadece Boşnaklar için değil, bütün mazlum milletler için örnek olacak görüşleri var, fikirleri var, çalışmaları var. Bu manada gerçekten unutulması mümkün olmayan bir lider" dedi. Başkan Erdoğan'ın İzzetbegoviç'i yaşamının son günlerinde ziyaret ettiğini anlatan Akar, "Gerçekten bir vasiyet niteliğinde, 'Ülkemizi, milletimizi sizlere emanet ediyorum, onları destekleyin, onlarla beraber olun' şeklinde vasiyette bulundu. Şu anda Türkiye, buradaki kardeşlerimiz için, Bosna Hersek halkı için yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR

İkinci Dünya Savaşı süresince faşist ideoloji ardından da komünist rejim ve uygulamaları karşısında yer alan İzzetbegoviç Bosna'da 1992-1995'teki Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti. Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı. 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat eden İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrarlanır" sözü tarihe geçti. Bilge Kral lakaplı İzzetbegoviç, ardında "Doğu ve Batı Arasında İslam", "İslam Deklarasyonu", "Özgürlüğe Kaçışım", "Tarihe Tanıklığım" ve "Köle Olmayacağız" isimli değerli eserler bıraktı.