Türkiye, Gazze için tek yürek

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Gazze'ye destek için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde dün Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Suluova İmam Hatipliler Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti Şubesi'nce düzenlenen yürüyüşe katılan çok sayıda kişi, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, döviz ve pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, "Zulmeden sonunda kaybeder" dedi. İstanbul Üsküdar'da İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği etkinlikte satılan ikinci el kitaplar, oyuncaklar ve Filistin temalı ürünlerin geliri Gazzeli çocuklara gönderilecek.