Yine Türkiye’yi şikâyet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Hollanda'nın Amsterdam kentinde Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde konuştu. Özel, "Bize söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim" diyerek Türkiye'de demokrasinin tehlike altında olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'yi hedef gösteren Özel, gazeteci, sendikacı, aydın ve iş insanlarına gözaltı ve tutuklamaları örnek verip algı oluşturmaya çalıştı.

İç siyasetteki başarısızlıklarını uluslararası platformda Türkiye'yi şikâyet ederek örtmeye çalışan Özel, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarını da "itibar suikastı" olarak nitelendirip hukuki süreçleri görmezden geldi.

Daha önce Brüksel'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde beklenen katılım sağlanamamış, yaklaşık 1500–2 bin kişi iştirak etmişti. Bu durum, Özel'in söylemlerinin yurtdışında karşılık bulmadığı yönünde değerlendiriliyor.

'TESLİM OLMUYORUZ, TÜRKİYE BİZE SARILIYOR'

Özel konuşmasında sürekli Türkiye karşıtı ifadelere yer verdi. Avrupa ve dünya genelinin aksine, Türkiye'de aşırı sağın değil, sosyal demokrasi ve solun yükseldiğini iddia eden Özel, şu anda yüzde 41 oy oranına sahip olduklarını ileri sürdü.

"İnanın ki teslim olmuyoruz. Sandığa ve geleceğine sahip çıkanlar son yerel seçimlerde yüzde 86'lık bir katılımla sandık başına gitti. Yani Türkiye sahip olduğu, sevdiği her şeyini bu günlerini borçlu olduğu sandığı bırakmıyor. Aslında sandığa sarılıyor. Bize sarılıyor" diyen Özel, İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasının da cumhurbaşkanı adayı olmaması için iptal edildiğini ileri sürdü.