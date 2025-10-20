Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Filistin sorunu ancak bağımsız bir Filistin Devleti kurulunca sona erer

Bakan Tunç ilk ders olarak Gazze ve Filistin konusunu anlattı. Üniversite Kutlu Bey Eğitim Yerleşkesinde bulunan İİBF konferans salonunda yapılan 2025-2026 yılı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya Üniversite hakkında bilgi verdikten sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gazze ve Filistin konulu ilk dersi verdi.

Bakan Tunç Filistin de 13 Ekim'de bir ateşkes sağlandığını en büyük dileklerinin bu ateş kesin devam etmesi olduğunu belirterek, "Maalesef iki yılı aşkın süredir bir soykırım suçu işlendi ve 68 binden fazla insan şehit edildi. Bunun yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. 20 bini aşkın çocuk, yani her gün bir sınıf dolusu çocuk katledildi. Dünyanın gözü önünde çocuklar, kadınlar katledilirken ne çocuk ne kadın haklarından bahseden Batılıların hiç sesi soluğu çıkmadı. Adeta oradaki katliama destek verircesine politika izlediler, soykırımcıları ziyaret ettiler. Soykırımcıları kendi ülkelerinde ağırladılar, alkışladılar, o soykırım suçunu işleyenlere adeta ortak oldular. Maalesef dünyanın gözü önünde bu gerçekleşti." diye konuştu.

"ABD'NİN VETOSUYLA KARŞI KARŞIYA KALINDI"

İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi yönünde uluslararası kuruluşların aldığı kararların olduğunu, bu kararların hiçbirinin uygulanmadığını ve sadece kağıt üzerinde kaldığını aktaran Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin önüne gelip bu kararlarla ilgili bir görüşme yapılamadı. İnsani yardım önergeleri BM Güvenlik Konseyinin önüne getirildi, maalesef ABD'nin vetosuyla karşı karşıya kalındı. İnsani yardım önergesini bile reddeden bir Güvenlik Konseyi var. Yani insanlığın güvenliğini sağlamakla görevli kuruluş, insani yardım önergesini reddedebiliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırımcıların yargılanmasıyla ilgili... Ayrıca orada da bir soruşturma var. O soruşturmada İsrailli soykırımcılarla ilgili yakalama kararı talep edildi. Tutuklamaya yönelik kararlar alındı ama bunların hiçbiri uygulanamadı. Netayanhu ve arkadaşları Avrupa'yı geziyor ve hatta konuşmalar bile yapıyor."