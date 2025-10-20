AK Parti Belediye Meclis Üyesi Osman Aydoğdu’dan Mansur Yavaş’a tepki: Bizim derdimiz bayram değil, milletin alın terinin hesabıdır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın söz konusu yolsuzlukları gizlemek için "milli bayramlarda yapılan etkinliklerden rahatsızlar" diyerek algı yaratmaya çalıştığını söyleyen Aydoğdu, "Bizim rahatsızlığımız milli bayramlardan değil, milli değerlerin arkasına sığınılarak yapılan fahiş harcamalardır." dedi.

"BİZİM DERDİMİZ BAYRAM DEĞİL, MİLLETİN ALIN TERİNİN HESABIDIR"

Aydoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet, Cumhuriyetini yokluk içinde, açlıkla, imkânsızlıkla ama onuruyla kurdu. Bugün o büyük mücadelenin mirası olan Cumhuriyetimizi, yolsuzlukların kalkanı hâline getirmek kimsenin haddine değildir. Bizim derdimiz bayram değil, milletin alın terinin hesabıdır."