Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Lüksemburg'da, AB Dış İlişkiler Konseyi marjında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında Yunan mevkidaşı ile bir araya geldiği belirtildi.