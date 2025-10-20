SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! CHP’li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri: Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır , yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."