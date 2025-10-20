SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Son dakika haberleri: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.
"DOĞRUDAN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDEDİR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.
Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."