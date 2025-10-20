Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Kenan Tekdağ ve 10 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ'ın aralarında bulunduğu 11 şüpheli "Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 14 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.

KENAN TEKDAĞ VE REMZİ SANVER'E TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler savcılar ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ,Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin 'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli "Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk ediler.

14 ADLİ KONTROL TALEBİ

Diğer şüpheliler Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu. Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli şahıs ise üzerlerine atılı suçlar kapsamında adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.