Cezaevi firarisi dehşet saçtı

Balıkesir'de firari dehşeti yaşandı. 2013 yılında cinayet suçundan cezaevine giren ve kısa süre önce açık cezaevine sevk edildiği sırada firar eden Mustafa Emlik Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurdu. Saldırgan Ekri'yi öldürüp, babasını ise ağır yaraladı. Etrafa gelişi güzel ateş eden saldırgan Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı. Bir tekel büfesine girerek işletmeci Ramazan Özbek'i kurşun yağmuruna tuttu. Ardından sokakta yürüyen ikiliye saldırarak rastgele ateş açtı, Doğan Can'ı yaraladı.

Mustafa Emlik

MÜHENDİSİ ÖLDÜRDÜ

Saldırgan Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık'ın kullandığı otomobili durdurdu. Saldırgan araçtakilere kimlik sordu. Araçtakilerin 'sen kimsin' demesi üzerine ateş açtı. Olayda vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık hayatını kaybederken, Melih Nergis ise ağır yaralandı.

Kemal Ekri

Emlik daha sonra Rukiye Karakaya'yı yaraladı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırganı takibe aldı. Polis, Edremit girişinde kurduğu barikatla saldırganı durdurmayı başardı. Yaşanan çatışma sonucu saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

Göktuğ Çalık

Çatışmada polis memurları İbrahim Gül ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı. 2'si polis toplam 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Saldırgan Mustafa Emlik'in cinayet suçundan yattığı Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.