CHP kongrelerinde yumruk, şaibe, arbede...

CHP Gaziantep il kongresinde ithal aday tartışmasından çıkan kavga nedeniyle taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. CHP 39. Olağan Gaziantep İl Kongresinde konuşan CHP Gaziantep eski milletvekili, Şahinbey eski Belediye Başkanı Yaşar Ağyüz'ün ithal aday eleştirilerine yanıt vermek için kürsüye çıkan Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, "CHP'ye herkes aday olabilir. 'İthal aday' diye bir şey olamaz" dedi. Yıldırım'ın bu sözleri, salondan gelen "İthal aday istemiyoruz" sloganlarıyla kesildi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Taraflar sakinleşmeyince kongreye ara verildi. CHP'nin Kars Kongresi'ne ise 'şaibe' iddiası damga vurdu. Delegeler ve parti üyelerinin ortaya attığı iddialar nedeniyle arbede çıktı.

GAZETECİLER ÇIKARILDI

Afyonkarahisar Kongresinde basın mensuplarının il başkan adaylarının konuşması öncesi divan kararı ile dışarı çıkarılmasına delegeler tepki gösterdi. Kocaeli Kongresi'nde de gazetecilerle partililer arasında gerginlik çıktı.