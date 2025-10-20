CHP’li Ali Mahir Başarır’ın skandal sözlerine AK Partili Özcan’dan sert yanıt geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kullandığı ifadelerle büyük tepki topladı.

Başarır, konuşmasında "Biz kazanacağız, yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" sözlerini sarf etti.

AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANI HAKAN HAN ÖZCAN'DAN SERT TEPKİ: 'BU MİLLETİN ADAMINA LEKE SÜREMEZSİNİZ!''

Başarır'ın bu sözleri kısa sürede siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Özcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Seviyesiz, kendini bilmez Ali Mahir! Sen kimsin? Ağzını topla, yerini bil! "Bu mücadele namuslularla namussuzların mücadelesi" diyorsun ya… Evet, doğru söylüyorsun! Ama sen o cümlenin sonundasın!

Milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatmak hadsizliktir, terbiyesizliktir! Kudurun, çatlayın, patlayın… Bu milletin adamına leke süremezsiniz!''