CHP’li Başarır’ın skandal sözlerine AK Parti’den sert tepki: Lağım çukurunu andıran düşünce dünyası

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kullandığı ifadelerle büyük tepki topladı.

Başarır, konuşmasında "Biz kazanacağız, yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" sözlerini sarf etti.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: ''LAĞIM ÇUKURUNU ANDIRAN DÜŞÜNCE DÜNYASI''

Başarır'ın bu sözleri kısa sürede siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Baykoç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zihin dünyası çürümüş, ahlaki pusulasını yitirmiş sözde siyasetçi ve ana muhalefet partisinin Grup Başkanvekili olan Ali Mahir Başarır, lağım çukurunu andıran düşünce dünyasından saçtığı leş kelimelerle Türk siyasetini zehirlemeye çalışıyor.

Devletimizin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığına ve o makama milletimizin takdiriyle seçilen

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik rezil açıklamalarıyla, kendi kalitesizliğine de milletimizi şahit etmektedir.

Bu kirli dilin sahibi aslında kendi zihinsel sefaletini ve ahlaki çöküşünü dışa vurmaktadır.

Milletin iradesine hakaret eden, devletin kurumlarına dil uzatan bu çürümüş anlayış; muhalefet sorumluluğunu da, siyasi ahlakı da tamamen kaybetmiştir.