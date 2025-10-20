FETÖ’nün mahrem yapılanmasına ağır darbe

ETÖ'ye yönelik son iki haftada, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 32 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 62 şüpheliden, 41'inin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi. Şüphelilerin, Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.