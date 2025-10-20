Hablemitoğlu davası 8 Aralık’a ertelendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden talep edilen HTS kayıtlarının dosyaya gelmemesi sebebiyle mahkeme başkanı bu celse esasa ilişkin savunmaların alınmayacağını bildirdi. Duruşma savcısı, önceki celselerde KKTC'ye yazılan yazıların göz önünde tutularak belgenin beklenmesinden vazgeçilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devam etmesi talebinde bulundu.

"KAYITLAR SUÇLU OLMADIĞIMI KANITLAYACAK"

Söz verilen tutuklu sanık Bozkır, "Belgenin beklenmesini istiyorum. Kayıtlar suçlu olmadığımı kanıtlayacak. Var olan HTS kayıtlarına göre iddia edilen yerlerde bulunmadığım açık ve net. 4.5 yıldır tutukluyum. Artık bu durum bir cezaya dönüştü. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Tutuksuz sanıklar, Göktaş, Emek, Mumcuoğlu, Narin ve Köstem de belgenin beklenmesini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Söz alan sanık avukatları, savcının dosyadan çekilmesi gerektiğini iddia ederek mahkemeden, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve müvekkillerinin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, KKTC'den istenen belgenin gelinen aşamada dosyaya yenilik katmayacağından belgenin beklenmesine yer olmadığına ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi.