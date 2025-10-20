İletişim Başkanı Duran: CHP'li bazı siyasetçilerin açıklamaları demokratik siyaset zeminini tahrip ediyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP'li bazı siyasetçilerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının alenen demokratik siyaset zeminini tahrip ettiğini belirterek, "CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir" dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştirinin olduğunu, hakaretin bulunmadığını belirtti.
"DEMOKRATİK SİYASET ZEMİNİNİ TAHRİP ETMEKTEDİR"
İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:
"Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir. Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir.
CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir."