Edinilen bilgilere göre, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in söz hakkı isteyen bir CHP'li meclis üyesine müdahale etmesiyle tartışma başladı. Başkan Şahin'in "Sen çok değerli bir arkadaş olduğun için seni oradan bu tarafa aldım" sözlerine CHP'li meclis üyesi "Sayın Başkan, senin beni alabilecek bir kapasiten yok!" diyerek karşılık verdi.

Mamak Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi!

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Bu sözlerin ardından CHP grubunda tansiyon bir anda yükseldi, taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Meclis salonunda kısa süreli arbede yaşanırken, bazı üyelerin yumruklaştığı görüldü.

OLAY NEDENİYLE OTURUMA ARA VERİLDİ

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaşanan olay nedeniyle oturuma ara verildi. Aranın ardından devam eden toplantıda 2026 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.