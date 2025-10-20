Öğrenciler 90 bin şehit anısına fidan dikti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 90 bin şehit anısına "Senin de Bir Sarıçam Ağacın Olsun" ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Hançerli Düzü mevkisinde bir araya gelerek, önce çevre temizliği yaptı, ardından sarıçam fidanlarının dikimini gerçekleştirdi. Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Levent Tanyeri koordinesinde, Sarıkamış şehitleri anısına 90 öğrenci, 90 fidanı toprakla buluşturup can suyu verdi. Tanyeri, şehitlere vefa olarak bu etkinlikleri geleneksel hale getireceklerini söyledi. Etkinliğe katılan 3. sınıf öğrencisi Rabia Elmas, "90 bin şehidimize vefa olarak ağaç diktik. Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.