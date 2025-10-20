Örnek aileler AK Parti’den çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla Sakarya Sapanca'da düzenlenen üç kademe kampına telefonla bağlanarak İstanbul teşkilatını tebrik etti. Konuşmasında 2025'in 'aile yılı' ilan edildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, kampınız hayırlı olsun ve neticesi de hayır olsun İnşallah. Bu ülkede mükemmel örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum. Ailelerimizin de örnek aileler olarak atacakları adımların hayırlara vesile olacağına inanıyorum" dedi.

PARTİNİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Erdoğan, teşkilat çalışmalarının partinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Biliyorum ki bu tür kamplar, bu tür çalışmalar partimizin geleceği için çok hayırlı olacaktır. Bu tür çalışmaların gençlik kollarından itibaren bizim hayatımızda çok farklı yerleri oldu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI: ÜLKEMİZİN EN KÖKLÜ KURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm muhtarlara tebrik ve başarı dileklerinde bulundu. Erdoğan mesajında, "Ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık görevini layığıyla icra eden tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

'ALIYA İZETBEGOVIÇ ASALETİYLE GÖNÜLLERE TAHT KURDU'

BAŞKAN Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 22. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Erdoğan, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan; dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22'nci yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum" dedi.