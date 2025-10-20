AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son dönemde "Terörsüz Türkiye" sürecini sabote etmeye yönelik girişimlere ve provokatif söylemlere sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Siyasi fikir ifade etmekle, siyaseti ve demokrasiyi zehirlemek aynı şey değildir. Devletimizin niteliklerine ve mmilletimizin değerlerine dönük saldırgan ve hakaretamiz söylem ve eylemler siyasi tartışmaya da siyasi fikir beyanı değildir. Bunlar siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsleridir.

İFTİRALARI KINIYORUZ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve İstiklal Mücadelemizin değerlerine dönük kullanılan dilin hakaret içermesi asla kabul edilemez. Bu zehirli yaklaşımları ve yalan siyasetini lanetliyoruz. "Terörsüz Türkiye" sürecinde, devlet politikası olan bu sürecin milli dinamiklerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye dönük haksız iftira ve ithamları en güçlü şekilde kınıyoruz.