Yurtdışına kaçarken yakalandılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan yargılamaları süren 8 sanık ile 3 organizatör tutuklandı. Yurt dışı çıkış yasağı bulunan bazı FETÖ şüphelilerinin tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışacağı belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli yapılan operasyonda, Marmaris Kadırga Koyu açıklarında durdurulan teknede 1 kaptan ile 8 FETÖ mensubu yakalandı. Devam eden soruşturmada, göçmen kaçakçılığı suçundan tekne kaptanı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Adli işlemlerin ardından, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Ayrıca, organizatörlük yaptığı belirlenen 5 kişi adli mercilere sevk edildi. Operasyon sonucunda toplam 11 kişi tutuklanmış oldu.