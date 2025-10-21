Arsa satış kervanına Karaburun da katıldı

İzmir'de mali sıkıntılar yaşayan CHP'li ilçe belediyeleri, çözümü mülkiyetlerindeki taşınmazları elden çıkarmakta buluyor. Personel maaşlarını ödemekte zorlanan birçok belediye gibi Karaburun Belediyesi de bu kervana katıldı. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın talimatıyla, belediyeye ait konut imarlı 19 dönümlük arsa satışa çıkarıldı. Karaburun'un Çatalkaya Mahallesi'nde, Arko Küme Evleri'nin yanında ve denize yakın konumda bulunan arsa için 393 milyon 460 bin TL muhammen bedel belirlendi. Söz konusu arsa, imar planlarında konut alanı olarak geçiyor.

BORÇ YÜKÜ BÜYÜYOR

Satış ihalesinin 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Karaburun Belediye Encümeni tarafından yapılacağı duyuruldu.

Bu satış, son aylarda taşınmazlarını satışa çıkaran Güzelbahçe, Dikili, Seferihisar, Bornova, Bayındır, Tire, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Ödemiş belediyelerinin ardından geldi. Belediyeler, artan borç yükü karşısında bütçelerini dengelemek için gayrimenkul satışına yöneliyor. Karaburun'daki satışın gerçekleşmesi halinde belediyeye nakit girişi sağlanmış olacak.