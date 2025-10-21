Aziz İhsan Aktaş’ın ayrılan soruşturmasında yeni gelişme! Kütahya ve Isparta’dan ihale dosyaları istendi
Son dakika haberleri: “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” iddianamesi tamamlanmıştı. Ana dosyadan ayrılarak devam eden soruşturmada Isparta ve Kütahya Belediyelerinin ihale evrakları Isparta ve Kütahya Başsavcılıklarından istendi.
Son dakika haberleri: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne" yönelik yürütülen, ana dosyadan ayrılan soruşturma kapsamında yeni bir hamle yaptı.
KÜTAHYA VE ISPARTA'DAN DOSYALAR İSTENDİ
Savcılık, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyaları Kütahya ve Isparta Başsavcılıklarından istendi.
