Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin son halini paylaştı: "Hikayemiz yeni başlıyor"

Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere'de TOKİ koordinesinde Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 5 milyon metrekare alan üzerinde yeni yaşam alanları oluşturuluyor.

İNDERE'DE İNŞAATLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin çalıştığı İndere'de; 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İnşaatların büyük bölümü tamamlanan ve yaşamın başladığı İndere'de bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri afetzedelere teslim edildi.

İNDERE'DE 100 BİN KİŞİYE BARINMA İMKANI

Adıyaman'da örnek bir uydu kent olarak hayata geçirilen İndere, yaklaşık 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak. Kentte bugüne kadar 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.