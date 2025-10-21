Bakanı Yerlikaya'dan "Narkokapan Mersin" operasyonuna ilişkin açıklama: 370 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı basın açıklamasında, Mersin'de vatandaşların hayatına kasteden zehir tacirlerine karşı geniş kapsamlı operasyon düzenlediklerini belirtti.

Operasyonun adının "Narkokapan Mersin" olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu operasyonda hedefimizde, organize suç örgütleri ve 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık çalışmaları 4 ay sürdü. Bu süre zarfında veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük." diye konuştu.

Yerlikaya, şafak vaktinde operasyonun "düğmesine basıldığını" ifade ederek, Mersin merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 bin 250 polis, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 insansız hava aracı, 3 dron ve 1 helikopterin yer aldığını bildirdi.

Operasyonun devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Eş zamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık. Halen operasyonumuz sürüyor." dedi.