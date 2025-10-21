CHP vekillerine rüşvetten fezleke düzenlendi! Özgür Karabat’a 5 milyon

Aktaş ifadesinin devamında, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine 2024 yerel seçimleri öncesinde "seçim için destek" ödemesi adı altında para toplanmış, bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiğini söylemişti.

FEZLEKE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Bu iddialar doğrultusunda Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında "Rüşvet alma" suçundan fezleke düzenlendi. Fezleke yetksizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.