CHP yöneticileri ‘husumet şebekesi’ gibi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerine sert tepki göstererek, CHP yöneticilerinin "husumet şebekesi gibi hareket ettiğini" söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemleri, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'MİLLET CEVABINI VERİR'

Çelik, CHP yönetimini "husumet üretim merkezi" olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na yönelik saldırılara siyaset ve hukuk zemininde karşılık vereceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Başarır'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Yayman, "Millet, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanı'na sahip çıkmayı da, had bilmezlere sandıkta cevabı vermeyi de bilir. Kuduranlar değil, milletine sevdalı olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, milletimiz kazanacak" dedi.