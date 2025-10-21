Diploma davası 8 Aralık’a ertelendi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya katılmak istemediğini belirten İmamoğlu hâkimin kararıyla salona getirildi. Mahkeme ara kararında, sanık avukatlarının savunma yapabilmesi için duruşmanın 8 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.