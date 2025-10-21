Divan Otel’in Müdürü Murat Tomruk İBB soruşturmasında ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Koç Holding'e bağlı Divan Otel'in Genel Müdürü Murat Tomruk, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Savcılık, Tomruk hakkında gözaltı kararı olmadığını emniyet aracılığıyla ifadeye davet edildiğini belirtti. Murat Tomruk ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı. Tomruk, 2020'den bu yana Divan Otel Genel Müdürü. Tomruk, 2002'de üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005'e kadar sürdürdü. 2005-2015 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü yapan Tomruk, 1988'de satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi.