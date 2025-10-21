Mason Sanver ve Tekdağ tutuklandı

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding yetkilileriyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Üstadı Remzi Sanver ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

14 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Şüphelilerden 14'ü ise üzerlerine atılı suçlar kapsamında adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe ifadeleri alınan Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

121 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Bu kapsamda 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanarak, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonda aralarında Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurtdışında bulunan şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.