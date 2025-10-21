Son dakika: Doha'da "Gazze" teması! MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Hamas üyeleri ile görüştü
Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da bir araya geldi.