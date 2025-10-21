Polisimize ‘düşman’ demek alçaklıktır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısında "Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece bir güvenlik politikası değil, bir medeniyet ve kardeşlik projesi olduğunu vurguladı. Yerlikaya, "Kimse fedakârca görev yapan polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez, bu söylemi lanetliyorum" dedi. Terörün tüm insanlığın düşmanı olduğunu belirten Bakan, "Terörsüz Türkiye"nin huzur, kalkınma ve kardeşliği büyütme hedefi taşıdığını ifade etti. Provokasyonlara teslim olmayacaklarını söyleyen Yerlikaya, Türk'üyle Kürt'üyle birlik içinde "Büyük ve Güçlü Türkiye" vizyonuna kararlılıkla yürüyeceklerini dile getirdi.