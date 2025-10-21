Son dakika | Ehliyet alımı değişiyor mu? Bakan Yerlikaya’dan sürücü kursları açıklaması! Trafikte yeni dönem başlıyor

Son dakika ! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Yerlikaya, teklif ile ilgili toplumsal direnç olmadığını söyleyerek, "Toplum yolun en iyisini, kuralların da içselleştirilip, doğru takip edilmesini, denetlenmesini istiyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifi ile amaçlarının kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmek, zamanla bir trafik kültürü inşa etmek olduğunu söyledi. Yerlikaya, caydırıcılığın trafik kültürünün temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir" dedi.

Yerlikaya, trafik cezalarının sadece bir yaptırım olmadığını kaydederek, "Trafik cezaları ile caydırıcılık arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki vardır. Etkin ve adil bir ceza sistemi, bireylerin kurallara saygısını artırır, sürücü alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirir, toplumsal bilinç geliştirir ve en önemlisi can kayıplarını azaltır. Bu nedenle cezalar sadece bir yaptırım değil, aynı zamanda trafik kültürünün dönüşümünü sağlayan stratejik bir araçtır" ifadelerini kullandı.