Son dakika | Ehliyet alımı değişiyor mu? Bakan Yerlikaya'dan sürücü kursları açıklaması! Trafikte yeni dönem başlıyor
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafikte yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Ali Yerlikaya trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Bakan Yerlikaya, sürücü kurslarıyla ilgili de dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Yerlikaya, teklif ile ilgili toplumsal direnç olmadığını söyleyerek, "Toplum yolun en iyisini, kuralların da içselleştirilip, doğru takip edilmesini, denetlenmesini istiyor" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bakanlıkta bir araya gelerek, TBMM Genel Kurul gündeminde olan trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni anlattı.
Bakan Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifi ile amaçlarının kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmek, zamanla bir trafik kültürü inşa etmek olduğunu söyledi. Yerlikaya, caydırıcılığın trafik kültürünün temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir" dedi.
Yerlikaya, trafik cezalarının sadece bir yaptırım olmadığını kaydederek, "Trafik cezaları ile caydırıcılık arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki vardır. Etkin ve adil bir ceza sistemi, bireylerin kurallara saygısını artırır, sürücü alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirir, toplumsal bilinç geliştirir ve en önemlisi can kayıplarını azaltır. Bu nedenle cezalar sadece bir yaptırım değil, aynı zamanda trafik kültürünün dönüşümünü sağlayan stratejik bir araçtır" ifadelerini kullandı.
'TOPLUMSAL DİRENÇ YOK'
Bakan Yerlikaya, günde 17,4, yılda 6 bin 351 insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiği bir yerde caydırıcılık ve denetimle ilgili tüm mekanizmaları masaya koyarak ön yargısız bir şekilde teklifi hazırladıklarını söyledi. Bakan Yerlikaya, teklif ile ilgili toplumsal bir direnç olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Toplumsal direnç olduğuna katılmıyorum. Anket yapıyoruz, toplumun nabzını ölçüyoruz. Toplumda trafik kuralları, trafik güvenliği, yaşam hakkı ile ilgili oy oranı yüzde 85'in çok üzerinde. Direnç yok. Toplum istiyor ki yolun en iyisini, kuralların da içselleştirilip, doğru takip edilmesini, denetlenmesini istiyor" dedi.