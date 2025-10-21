Son Dakika | İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
Son dakika haberi: İBB yolsuzluk soruşturmasında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı. Savcılık, Akın hakkında gözaltı kararı olmadığını emniyet aracılığıyla ifadeye davet edildiğini belirtti.
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi alınacak.
SORUŞTURMA...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.