SON DAKİKA! M3 suç örgütüne operasyon: 11 ilde harekete geçildi! 'Change' yaptıkları belirlendi

Son dakika haberi: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, liderliğini 'M3' kod adlı F.M.'nin yönettiği suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, örgütün 'Change' yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 12:22

Son dakika haberi: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede Sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kaçakçılıkla mücadele' suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, 'M3' kod adlı F.M.'nin de liderliğini yaptığı örgütün, yurt dışından getirilen araçların üzerine, depremde hayatını kaybeden veya araçları zayi olan vatandaşlara ait otomobillerin yanı sıra kazalı ya da yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını özel yöntemlerle uyarlayarak 'Change' yaptıkları belirlendi. Bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği de tespit edildi.