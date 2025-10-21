TÜGVA’dan dünyanın en büyük münazara organizasyonu! Beşinci: 8 bin gence dokunacağız

"BATILILAR DÜNYAYI KAN VE GÖZYAŞINA BOĞDU"

Malkoç, Batı medeniyetini eleştirerek, "Dünyayı son 200 senedir Batı medeniyeti unsurları yönetmektedir. Batı medeniyeti unsurları dünyanın hiçbir yerine barış ve huzur getiremediler. Kan, gözyaşı getirdiler. Ben hukukçuyum, Roma hukuku okudum. Romalılar ve diğerleri der bu hukuk. Şimdi de Batılılar böyle yapıyor." dedi.

İSRAİL'E SERT TEPKİ: 70BİN İNSANI KATLETTİNİZ 20 CESET İÇİN BUNU YAPIYORSUNUZ UTANIN!

Gazze'deki zulme değinen Malkoç, sözlerine şöyle devam etti:

Gazze'de 70 bin insanı katletti İsrail. İsrail, her seferinde barışı bozuyor. 20 tane cesedi alamışlar. Utanın ya utanın 70 bin insan katlettiniz. işte bunların adaleti daha doğrusu adaletsizliği bu.

İsrail, Filistin'i yok etmek için harekete geçti ama bütün dünya Filistin oldu çok şükür. Dünyanın yeni bir medeniyete ihtiyacı var. İnşallah bu medeniyet Türkiye öncülüğünde gerçekleşecek. Heyecanımız bundandır.

Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür siye haykırıyor. 'Netanyahu varsa ben yokum' dedi Cumhurbaşkanımız. Biz bu talebin buradaki gençlerden geldiğini gördük. Sizi tebrik ediyorum.

Bu güzel çalışma için TÜGVA yöneticileri ve tüm ekibine, sponsorlara tek tek teşekkür ediyorum.