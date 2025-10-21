TÜGVA'dan dünyanın en büyük münazara organizasyonu! Beşinci: 8 bin gence dokunacağız
TÜGVA, dünyanın en büyük münazara organizasyonu için lansman gerçekleştirdi. 4 bin takımın yarışacağı münazara yarışması, dünyadaki en büyük organizasyonu en az 10’a katlayacak. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Ülkemizin en doğusundan en batısına 8 bin gence dokunacağız.” dedi.
TÜGVA Türkiye Münazara Yarışması Lansmanı, TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Lansmana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, HÜRSAD Genel Müdürü Osman Hazır, Bahçeşehir Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Okulları Genel Müdürü Özlem Koç ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, "Dünyada en büyük münazara yarışmaları 300, bilemediniz 400 takım ile gerçekleştiriliyor. Biz bunu 10'a katlayarak 4 bin takım ile gerçekleştireceğiz. Dünyanın en büyük münazara organizasyonunu TÜGVA olarak hayata geçirmiş olacağız." dedi.
EMECEN: DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜNAZARA YARIŞMASI OLACAK
TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Lise Koordinatörü Gürkan Emecen açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Dünyada en büyük münazara yarışmaları 300, bilemediniz 400 takım ile gerçekleştiriliyor. Biz bunu 10'a katlayarak 4 bin takım ile gerçekleştireceğiz. Dünyanın en büyük münazara organizasyonunu TÜGVA olarak hayata geçirmiş olacağız. Burada fikirler yarışacak ama kazanan sizlerin yaratıcılığınız olacak.
ŞEREF MALKOÇ: TÜGVA BİR ÇIĞIR AÇMIŞTIR
Programa katılarak bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, "TÜGVA Anadolu'nun bağrında sıra dağlar gibi sapa sağlam durmaktadır. Sizi tebrik ediyorum." diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:
Bu münazara ile Anadolu'nun 81 ilinden Bosna'ya, Türkistan'ın bağrına, KKTC'ye kadar birçok genç yarışacak. TÜGVA bir çığır açmıştır. İslam coğrafyasına, Türk coğrafyasına tohum saçılmıştır. Bu tohumlar yeşerecek, bunları hep birlikte göreceğiz. Siz sadece Türk dünyası değil, İslam dünyası değil, dünyanın umudusunuz. Sizin aranızdan İmam Gazaliler, Fuzuliler, Mimar Sinanlar, Ulubeyler, yeni Aziz Sancarlar yetişecek. Aranızdan yeni Alpaslan Gaziler, yeni Fatih Sultan Mehmetler, yeni Yavuz Sultan Selimler, yenir Recep Tayyip Erdoğanlar yetişecek.