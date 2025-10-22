Bakan Yerlikaya duyurdu! 783 düzensiz göçmen ve 169 organizatör yakalandı

Denetimler, Göç İdaresi Başkanı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip ile 5 bin 761 noktada, 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamada 132'si yabancı uyruklu, toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 783 düzensiz göçmen yakalandı.