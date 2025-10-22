Başkan Erdoğan: Rize’deki kongre yeni işbirliklerine vesile olacaktır

Başkan Erdoğan, mesajının başında programa katılan yerli ve yabancı tüm misafirleri, akademisyenleri ve iş dünyası temsilcilerini selamlayarak, "Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'nin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Rize Valiliği, Belediyesi, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne teşekkürlerini sunan Erdoğan, "Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'mizde uluslararası niteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesini son derece anlamlı buluyorum." dedi.