CHP kongresi yine karıştı

CHP Aydın İl Başkanlığı 39'uncu Olağan Kongresi, Efeler ilçesindeki bir otelde yapıldı ve zaman zaman sert tartışmalara sahne oldu. Eski il başkanı Barkan Kalınomuz, mevcut başkan Hikmet Saatçı'nın 70 yaşına yaklaşmasına rağmen halen görevde olmasını eleştirerek, tarih ve dünya değişse de Saatçı'nın değişmediğini vurguladı.

ARTIK GENÇLERE BIRAK

İl başkan adayı İbrahim Gürdal da Saatçı'yı partili gençlere destek vermemek, yönetimden yüksek maaş almak ve belediye başkanlarının parti değiştirmesine engel olamamakla suçladı. Kesin olmayan sonuçlara göre, beyaz listeyle yarışan Hikmet Saatçı 310 oyla yeniden il başkanı seçilirken, rakibi Gürdal 237 oy aldı.