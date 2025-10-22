CHP’de davadan 1 gün önce ‘butlan’ hamlesi

Şaibeli kurultay davasını sonuçsuz bırakabilmek için kurultay üstüne kurultay yapan CHP, yeni bir hukuki manevraya hazırlanıyor. Cuma günkü kritik duruşmadan 1 gün önce toplanacak olan Parti Meclisi (PM), 39. Olağan Kurultay tarihini açıklayarak bir ön alma girişiminde daha bulunacak. İddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine, mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için mücadele eden parti yönetimi, 24 Ekim'deki kritik duruşmadan bir kez daha 'erteleme' kararı çıkmasını umut ediyor.