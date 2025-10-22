CHP’de kurultay kavgası: Lütfü Savaş iptal istedi, Özel tehditler savurdu...

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetiminin, 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu.

LÜTFÜ SAVAŞ İPTAL İSTEDİ, ÖZEL TEHDİTLER SAVURDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eski CHP'li delegelerin partinin 39'uncu Olağan Kurultay sürecindeki seçimlerin iptali talebiyle mahkemeye başvurmasına ilişkin, "Gün gelir bizim de dava açacağımız, hesap soracağımız günler olur. Bu beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel'i çok az tanımış. Kendisi yakından tanıyacak" dedi.

Özel, aralarında Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu eski CHP'li delegelerin CHP'nin 39. Olağan Kurultay sürecindeki seçimlerin iptali talebiyle mahkemeye başvurmasına tepki gösterdi. Özel, "Gerçekten ülkenin bu kadar derdi sorunu varken bu lüzumsuz işlerle ülke gündemini o kadar meşgul ettiler ki o lüzumsuz ismin; lüzumsuz, beyhude, sonuç olamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Daha öncekiler gibi bu da ilgili mahkemelerce reddedilecektir. Beyhude uğraşıyorlar, hazımsızlığın bu kadarı. Oysa ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem vatandaşın derdiyle hem de kendi canımızla burada uğraşıyoruz. Ama gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız, hesap soracağımız günler olur. Bu beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel'i çok az tanımış. Kendisi yakından tanıyacak" ifadelerini kullandı.