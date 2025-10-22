CHP’li vekiller için rüşvet fezlekesi savcılıkta

Aziz İhsan Suç Örgütü iddianamesi sonrası CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında "rüşvet almak" suçundan fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturması tamamlandı. Aziz İhsan Aktaş ve beraberindeki 7 belediye başkanı dahil 200 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamenin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Aziz İhsan Aktaş mayıs ayında verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, Seyhan Belediyesi'ndeki hakedişleri karşılığında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin'in eşi Tekin aracılığıyla Ankara'da 1 milyon dolar verdiğini ileri sürmüştü. Aktaş ifadesinin devamında, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine 2024 yerel seçimleri öncesinde "seçim için destek" ödemesi adı altında para toplanmış, bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiğini söylemişti. Bu iddialar doğrultusunda Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında "rüşvet alma" suçundan fezleke düzenlendi. Fezleke yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.