SON DAKİKA... CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yeni gelişme: Lütfü Savaş il kongrelerinin iptalini istedi!

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen 'in, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetiminin, 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu.

PARTİDE DEMOKRASİ ORTADAN KALKTI VURGUSU

Mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın "zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat" olmaktan kurtulamayacağı öne sürülen dilekçede, mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı ve partililerin adaylık dahil tüm seçme ve seçilme haklarını engellediği belirtildi.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde düzenlenen iddianamelere ve akabinde açılan ceza davalarına dikkat çekilen dilekçede, ceza dosyalarında Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegelere maddi menfaat temin edildiği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt edildiği, ayrıca CHP'li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu ve yüzlerce kişinin yargılandığı hatırlatıldı.Dilekçede, mevcut yönetimin 6 Nisan 2025'te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025'teki 22. Olağanüstü Kurultaylarının açılan davayı konusuz bırakmak ve "hukuka karşı hile" yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle söz konusu kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği ifade edildi.