SON DAKİKA... CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yeni gelişme: Lütfü Savaş il kongrelerinin iptalini istedi!
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında şaibe, belediyelerinde ise rüşvet skandallarının ardı arkası kesilmedi. Herkes, 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan "mutlak butlan" davasının 24 Ekim'deki duruşmasına kilitlenmişken CHP'de ipler iyice gerildi. CHP'nin 39. Olağan Kurultay süreciyle ilgili yaşanan gelişme ise parti içindeki çekişmeyi gözler önüne serdi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP'nn 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istendi.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetiminin, 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu.
PARTİDE DEMOKRASİ ORTADAN KALKTI VURGUSU
Mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın "zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat" olmaktan kurtulamayacağı öne sürülen dilekçede, mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı ve partililerin adaylık dahil tüm seçme ve seçilme haklarını engellediği belirtildi.
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde düzenlenen iddianamelere ve akabinde açılan ceza davalarına dikkat çekilen dilekçede, ceza dosyalarında Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegelere maddi menfaat temin edildiği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt edildiği, ayrıca CHP'li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu ve yüzlerce kişinin yargılandığı hatırlatıldı.Dilekçede, mevcut yönetimin 6 Nisan 2025'te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025'teki 22. Olağanüstü Kurultaylarının açılan davayı konusuz bırakmak ve "hukuka karşı hile" yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle söz konusu kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği ifade edildi.
"KURULTAY İRADESİ GASBEDİLDİ"
Dilekçede, mevcut yönetimin, muhaliflere yönelik yargısız infaz ve disiplin süreçleriyle parti içi demokrasiyi engellediği, CHP gibi köklü bir siyasi partinin kurultay iradesinin "organize şekilde gasbedilmesinin" doğrudan kamu düzenine aykırı olduğu ve bu durumun Türk Medeni Kanunu'na göre "mutlak butlan" sebebi sayılması gerektiği vurgulandı.
Yargılama süreci devam ederken "kamu düzenini korumak" amacıyla mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması talep edilen dilekçede, önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iadelerine karar verilmesi istendi.