Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy "Türkiye Kültür Yolu Festivali, sadece bir sanat etkinliği değil; tarihimizle, kültürümüzle, değerlerimizle halkımızı buluşturan, şehirlerimizi sanatla yeniden yorumlayan büyük bir kültürel dönüşüm hareketidir. Ve bu dönüşümün en parlak duraklarından biri kuşkusuz İzmir'dir.

İzmir; sadece Ege'nin değil, ülkemizin dört bir yanını yansıtan bir kültür mozaiğidir. Bu topraklar, Homeros'un dizeleriyle yankılanan geçmişten, Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı günlere, sanatıyla, insanıyla, duruşuyla her zaman öncü olmuştur.

Bu yıl festivalimiz kapsamında İzmir'de 64 farklı durakta, 600'e yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Sergiler, konserler, tiyatrolar, söyleşiler, çocuk atölyeleri, mutfak kültürü etkinlikleri ve daha niceleriyle bu şehir, dokuz gün boyunca adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüşecek.

Alsancak'tan Bergama'ya, Bornova'dan Çeşme'ye kadar uzanan bu kültür yolculuğu, yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil, aynı zamanda geleceğe ilham verecek bir vizyonun ifadesidir" dedi.