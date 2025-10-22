Esnafı haraca bağlayan DEAŞ’lılara operasyon

Adana'da DEAŞ adına esnafı haraca bağlayan ve uymayanlara şiddet uygulayan 19 kişi yakalandı. TEM ekipleri, şüphelilerin "Haraç" ve "Cezalandırma" grupları kurarak Yüreğir'deki çok sayıda işyerini kurşunladığını ve bazılarını darp ettiğini tespit etti. Yaklaşık 10 aylık takip sonrası 25 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bir ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 2 örgüt bayrağı, 7 yasaklı kitap, 18 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve sorguları sürüyor.