FETÖ’ye ağır darbe: 154 şüpheli tutuklandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 50 ilde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 286 şüpheli yakalandı, 154 şüpheli tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde; KOM, İstihbarat ve İl Emniyet Müdürlüklerinin TEM ve KOM Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla yürütülen çalışmalar sonucu Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli ve Trabzon başta olmak üzere 50 ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 286 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 154'ü tutuklanırken, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.