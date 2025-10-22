Filistin ve Suriye için birlik çağrısı

Başkan Erdoğan, 3 ülkeli Körfez turunun ilk gününde Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Bayan Sarayı'nda heyetler arası ve ikili görüşmeler yapıldı. Başkan Erdoğan ile Kuveyt Emiri es-Sabah görüşmesinde Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmenin ana gündemlerinden biri de Gazze'ydi. Erdoğan, görüşmede, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını kaydetti. Filistin'de kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu vurgulayan Erdoğan bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istenildiğini belirtti.

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Kuveyt arasında Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından 'Deniz Taşımacılığı Anlaşması', 'Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı' , 'Enerji İşbirliği Mutabakat Zaptı ve 'Doğrudan Yatırım Teşvikinde İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ilgili bakanlar ve kurum temsilcileri tarafından imzalandı. Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut işbirliğinin stratejik önemde olduğunu söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN KATAR'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gezisinin ikinci durağı olan Katar'ın başkenti Doha'ya geçti. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Katar Emiri Temim bin Hamed es- Sani'yle ikili ve heyetler arası görüşmesi, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak etmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.

MÜZE ZİYARETİ

Emine Erdoğan Kuveyt'te El Selam Sarayı Müzesi'ne ziyarette bulundu. Irak'ın işgalinden sonra sarayın yeniden inşasına ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan, "Bu güzide hafıza mekânında tarihe tanıklık etmenin, Kuveyt'in zengin kültürünü yakından tanımanın ve ziyaretimiz boyunca gösterdiğiniz misafirperverliğin güzel hatırasını daima muhafaza edeceğim" dedi. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Kuveyt Bayındırlık Bakanı Nora Muhammed El Maşaan ve diğer yetkililer eşlik etti.