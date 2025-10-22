Karşıyaka Stadyumu geliyor

İzmir'de uzun süredir beklenen Karşıyaka Stadyumu projesi için önemli bir adım atıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya gelerek yeni stadyumun yapımı ve ortak kullanımına ilişkin protokolü tamamladı. Yıllardır Karşıyaka taraftarlarının heyecanla beklediği bu gelişme, İzmir'de büyük sevinçle karşılandı. Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan protokolün son hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda şekillendi.

EL ELE ÇALIŞILACAK

Dr. Mehmet Kasapoğlu, "İzmirli hemşehrilerimizin oylarıyla önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Ortak akılla şehrimizin geleceğini konuştuk ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi. Kasapoğlu, iş birliğinin sadece bugüne özel olmadığını, İzmir'in refahı ve sporun gelişimi için el ele çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Karşıyaka stat alanının tahsisi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katkılarına teşekkür eden Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi, tahsis ve yapım süreçlerini yürütecek. Alınan kararların İzmir ve spor camiası için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.